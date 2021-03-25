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    Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 kişi gözaltına alındı

    Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapmak istediği belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 18:24
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 18:30
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    Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 kişi gözaltına alındı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilen öğrenciye destek için bir grup Güney Kampusü giriş kapısı önünde toplandı.

    Toplantının yapılacağı eğitim fakültesine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, POLİS OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

    Gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 kişi gözaltına alındı VİDEO

    Boğaziçi Üniversitesi nde 12 kişi gözaltına alındı #1

    Boğaziçi Üniversitesi nde 12 kişi gözaltına alındı #2

    Boğaziçi Üniversitesi nde 12 kişi gözaltına alındı #3

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