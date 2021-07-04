Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenin elindeki metni okuyamadığı o anlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenin elindeki metni okuyamadığı o anlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde 182. gününe giren protestolarda, bir akademisyenin elindeki metni okuyamaması dikkatlerden kaçmadı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler devam ediyor.

Öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestoların, 182. gününe girildi.

BOĞAZİÇİ'NDE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.

Protestoların 182 gününde yine toplanan akademisyenler, bir açıklama yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenin elindeki metni okuyamadığı o anlar

AKADEMİSYEN, ELİNDEKİ METNİ OKUYAMADI

Yapılan açıklamayı okuyan akademisyenin eline tutuşturulan kağıdı okurken zorlanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Elindeki metni okumakta zorlanan akademisyen sürekli teklediği o anlar kameraya böyle yansıdı.