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    Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti

    Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından gerçekleşen devir-teslim törenini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, sırtını dönerek protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 13:12
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    İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, yeni atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik tepki gösteriyor.

    Rektörlük görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını istemeyen akademisyenler, bugün saat 12.00'de üniversite kampüsünde gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.

    Akademisyenler, yapılan devir-teslim törenini arkalarını dönerek protesto etti.

    SIRTLARINI DÖNDÜLER

    Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde akademisyenlerin eylemi sürerken, törene cübbeleriyle katılan akademisyenler rektörlük binasına arkalarını döndü.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti VİDEO


    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti #1

    ÖĞRENCİ KARTI OLMAYANLAR ALINMIYOR

    Üniversitenin dışında da polis ekipleri herhangi bir provokasyona yönelik tedbir alırken, içeriye öğrenci kartı olanlar dışında kimse alınmıyor.

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti #2

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti #3

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti #4

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