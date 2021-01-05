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- Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti
Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından gerçekleşen devir-teslim törenini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, sırtını dönerek protesto etti.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 13:02
- Güncelleme : 05.01.2021 - 13:12
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, yeni atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik tepki gösteriyor.
Rektörlük görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını istemeyen akademisyenler, bugün saat 12.00'de üniversite kampüsünde gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.
Akademisyenler, yapılan devir-teslim törenini arkalarını dönerek protesto etti.
SIRTLARINI DÖNDÜLER
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde akademisyenlerin eylemi sürerken, törene cübbeleriyle katılan akademisyenler rektörlük binasına arkalarını döndü.
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti VİDEO
ÖĞRENCİ KARTI OLMAYANLAR ALINMIYOR
Üniversitenin dışında da polis ekipleri herhangi bir provokasyona yönelik tedbir alırken, içeriye öğrenci kartı olanlar dışında kimse alınmıyor.