Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından gerçekleşen devir-teslim törenini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, sırtını dönerek protesto etti.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, yeni atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik tepki gösteriyor.

Rektörlük görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını istemeyen akademisyenler, bugün saat 12.00'de üniversite kampüsünde gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.

Akademisyenler, yapılan devir-teslim törenini arkalarını dönerek protesto etti.

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde akademisyenlerin eylemi sürerken, törene cübbeleriyle katılan akademisyenler rektörlük binasına arkalarını döndü.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, devir-teslim törenini protesto etti VİDEO











ÖĞRENCİ KARTI OLMAYANLAR ALINMIYOR

Üniversitenin dışında da polis ekipleri herhangi bir provokasyona yönelik tedbir alırken, içeriye öğrenci kartı olanlar dışında kimse alınmıyor.