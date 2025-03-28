Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin dikildiği alana gübre döküldü

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Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler, 2021 yılında eyleme başladı.

4,5 YILDIR EYLEMDELER

Eyleme başlayan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesini ve rektörün seçimle belirlenmesini talep etti.

Bunun ardından üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

BİN 500 GÜNÜ GEÇTİ

Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, üniversite bahçesinde protestolarını sürdürüyor.

4,5 yıldan fazla süredir yapılan eylemler, bin 500 günü geçti.

GÜBRE DÖKÜLDÜ

Bu eylemler sürerken üniversite yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.

Senato tarafından alınan karar doğrultusunda akademisyenlerin eylem yaptığı alana yetkililer tarafından hayvan gübresi döküldü.

GÜNDEM OLDU

O görüntüler gündem olurken, akademisyenlerin eylemlerini kaç gün daha sürdüreceği merak konusu.

EYLEM BAŞARI SIRASINI DA ETKİLİYOR

Öte yandan akademisyenlerin her gün yaptığı eylemlerin beraberinde, üniversitenin başarı sıralaması da düşmeye devam ediyor.