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    Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi

    Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi

    Boğaziçi Üniversitesi'nde ortalığı karıştırmak isteyen akademisyenler yine eylem yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 13:43
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

    Atamayı bahane edenler sokakları karıştırmaya çalışırken, bir grup akademisyen de rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylemi sürdürüyor.

    ALKIŞLI EYLEM

    Üniversite içindeki öğrenciler de akademisyenlere alkışlarla destek veriyor.

    Her gün eylem yapan akademisyenler, tutuklananların serbest bırakılmasını ve Melih Bulu'nun istifasını istiyor.

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenlerin eylemi #1

    Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri eylemde VİDEO

    Boğaziçi Üniversitesi nde akademisyenlerin eylemi #2

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