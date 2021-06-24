Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler 117 gündür eğitime ara vererek Melih Bulu'ya yönelik başlattıkları protestoyu sürdürüyor.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler devam ediyor.

Öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestoların, 117. gününe girildi.

AKADEMİSYENLER, DİKİLMEYE DEVAM EDİYOR

Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.

Gün boyu hareketsiz şekilde duran akademisyenler, Melih Bulu istifa edene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtip "Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz" ifadelerini yineledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi sürüyor VİDEO