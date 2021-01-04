Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör atamasını protesto eyleminde "Katil polis" sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu atanmıştı.

Yapılan bu atama sonrası bir grup, okul içinde ve önünde eylem yaptı.

POLİSE ÖNCE KATİL DEYİP, SONRA SALDIRDILAR

Güvenlik güçlerinin dağıtmak istediği eylemciler, koronavirüs salgınını adeta hiçe sayarak gösterilerine devam etti.

Çevrede toplanan kalabalığı da provoke etmek isteyen eylemciler, bir süre sonra polise saldırdı.

Eylemciler, "Katil polis üniversiteden defol" sloganları attı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemcilerden 'katil polis' sloganları VİDEO

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KAFTANCIOĞLU'NDAN "KATİL POLİS" SLOGANLARININ ATILDIĞI EYLEME DESTEK

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yapılan bu izinsiz eyleme gelerek, eylemcilere destek verdi.

Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.

CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor