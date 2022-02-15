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    Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler sürüyor

    Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler sürüyor

    Boğaziçi Üniversitesi'nde hafta içi her gün sırtlarını rektörlüğe dönen akademisyenler, protestolarının 408'inci gününde de eyleme devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 16:23
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    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu atanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Prof. Dr. Melih Bulu'yu görevden almasının ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci getirildi.

    408'İNCİ GÜNE GİRDİLER

    Bulu'nun atanmasıyla başlayan öğrenci ve akademisyenlerin eylemi, İnci dönemiyle de devam etti.

    YİNE SIRTLARINI DÖNDÜLER

    Başlatılan eylemlerde 408'inci güne girilirken, akademisyenler bugün bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını döndü.

    Boğaziçi Üniversitesi nde eylemler sürüyor #1

    BAŞARI SIRALAMASI DÜŞTÜ

    Öte yandan akademisyenler, protestoya başladıklarından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nin başarı sıralaması düştü.

    Boğaziçi Üniversitesi nde eylemler sürüyor #2

    197'İNCİ SIRADAN 287'İNCİ SIRAYA GERİLEDİ

    Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin başında gelen okul, 90'dan fazla ülkeden 1750 üniversitenin değerlendirildiği raporda 197'nci sıradan 287'nci sıraya geriledi.

    Boğaziçi Üniversitesi nde eylemler sürüyor #3

    MAAŞLARI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

    Son olarak 2022 yılı memur ve emekli zammı ile birlikte maaşları 10 bin liranın üzerine çıkan akademisyenlerin, eylemlerini daha ne zamana kadar sürdüreceği ise merak ediliyor.

    Boğaziçi Üniversitesi nde eylemler sürüyor #4


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