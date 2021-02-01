Euro
8.737
-1.67%
Dolar
7.2177
-1.39%
Altın
432.99
-0.13%
Borsa
1.491
1.22%
Bitcoin
246.809
1.78%
EXEN Coin
18.01
2.09%
15ºC
İstanbul
Puslu güneşli 15 C
    Boğaziçi Üniversitesi'nde fişleme skandalı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde fişleme skandalı

    Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, provokatörler tarafından isim listesi yayınlanarak fişlenip dışlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemler üniversite içindeki ve dışındaki  örgütler tarafından devam ettiriliyor.

    Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan son eylemlerde Kabe fotoğrafının yere serilmesi büyük tepki çekmişti.

    Üzerinden Kabe'nin provokasyon amaçlı kaldırılıp fotoğrafa 'şahmeran' eklenip kenarlarına LGBT bayrakları koyulması, dini değerlere saygısızlık olarak değerlendirilip eylemi yapanlara soruşturma başlatılmıştı.

    Boğaziçi Üniversitesi nde fişleme skandalı #1

    TEPKİ GÖSTERENLER FİŞLENDİ

    Yaşanan bu skandalın ardından Kabe'ye yönelik terbiyesizliğe karşı sosyal medyadan eleştiride bulunan bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri,  provokatörler  tarafından 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir Facebook grubu üzerinden liste tutularak isim isim fişlendi.

    Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildi.

    Boğaziçi Üniversitesi nde fişleme skandalı #2

    Boğaziçi Üniversitesi nde fişleme skandalı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir