Boğaziçi Üniversitesi'nde fişleme skandalı

Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, provokatörler tarafından isim listesi yayınlanarak fişlenip dışlandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemler üniversite içindeki ve dışındaki örgütler tarafından devam ettiriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan son eylemlerde Kabe fotoğrafının yere serilmesi büyük tepki çekmişti.

Üzerinden Kabe'nin provokasyon amaçlı kaldırılıp fotoğrafa 'şahmeran' eklenip kenarlarına LGBT bayrakları koyulması, dini değerlere saygısızlık olarak değerlendirilip eylemi yapanlara soruşturma başlatılmıştı.

TEPKİ GÖSTERENLER FİŞLENDİ

Yaşanan bu skandalın ardından Kabe'ye yönelik terbiyesizliğe karşı sosyal medyadan eleştiride bulunan bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, provokatörler tarafından 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir Facebook grubu üzerinden liste tutularak isim isim fişlendi.

Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildi.