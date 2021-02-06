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Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi fakülteler var? İletişim ve hukuk fakülteleri açıldı mı?

Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi fakülteler var? İletişim ve hukuk fakülteleri açıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakültesi açılması kararı yer aldı. Peki, Boğaziçi'nde hangi fakülteler var?