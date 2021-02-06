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- Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi fakülteler var? İletişim ve hukuk fakülteleri açıldı mı?
Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi fakülteler var? İletişim ve hukuk fakülteleri açıldı mı?
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakültesi açılması kararı yer aldı. Peki, Boğaziçi'nde hangi fakülteler var?
- Haber Merkezi
- 06.02.2021 - 13:24
- Güncelleme : 06.02.2021 - 13:46
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir karar daha geldi.
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, Boğaziçi Üniversitesi’ne hukuk ve iletişim fakültesi açılmasına ilişkin kararname yer aldı.
Peki, Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi fakülteler var? İletişim ve hukuk fakültesi açıldı mı?' İşte detaylar...
BOĞAZİÇİ'NE İKİ YENİ FAKÜLTE
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ FAKÜLTELER VAR?
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Eğitim Fakültesi
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Fen-Edebiyat Fakültesi
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Mühendislik Fakültesi
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Hukuk Fakültesi
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İletişim Fakültesi
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Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
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Yabancı Diller Yüksekokulu