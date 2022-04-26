Petrol
102.81
0.64%
Euro
15.83
-0.02%
Dolar
14.78
0.11%
Altın
904.80
0.32%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
602.908
5.27%
BTXN Coin
21.24
4.68%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C
    Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar

    Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar

    Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde devam eden protestolar dün akşam iftar programına ve akabinde cemaatle namaza yerini bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sık sık akademisyenlerin dikilerek gerçekleştirdiği protesto ve taşkınlıklarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi, dün farklı bir olayla kamuyonun dikkatini çekti.

    Pandemi koşulları nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı dün yeniden yapıldı.

    Güney Kampüsü...

    İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı. İftarda ise renki kareler ortaya çıktı.

    2 bin 500 kişi

    İftara, çoğunluğu Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

    Cemaatle namaz kılındı

    Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruç açıldı. Sonrasında ise cemaatle namaz kılındı.

    Boğaziçi Üniversitesi nde iftar #1

    Boğaziçi Üniversitesi nde iftar #2

    Boğaziçi Üniversitesi nde iftar #3

    Boğaziçi Üniversitesi nde iftar #4

    Boğaziçi Üniversitesi nde iftar #5


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum
    Futbol

    Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum

    Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i dekolteli gelinlik giydi, güzellliğiyle ortalığı yıktı! 'Rıfat'ı kaybettin'
    Medya

    Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i dekolteli gelinlik giydi, güzellliğiyle ortalığı yıktı! 'Rıfat'ı kaybettin'

    Görüş Bildir