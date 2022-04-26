Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde devam eden protestolar dün akşam iftar programına ve akabinde cemaatle namaza yerini bıraktı.

Sık sık akademisyenlerin dikilerek gerçekleştirdiği protesto ve taşkınlıklarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi, dün farklı bir olayla kamuyonun dikkatini çekti.

Pandemi koşulları nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı dün yeniden yapıldı.

Güney Kampüsü...

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı. İftarda ise renki kareler ortaya çıktı.

2 bin 500 kişi

İftara, çoğunluğu Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Cemaatle namaz kılındı

Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruç açıldı. Sonrasında ise cemaatle namaz kılındı.