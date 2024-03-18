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Sık sık akademisyenlerin dikilerek gerçekleştirdiği protesto ve taşkınlıklarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi, bugün farklı bir olayla kamuoyunun dikkatini çekti.
Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı bu sene yeniden yapıldı.
İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.
İftarda ise renkli kareler ortaya çıktı.
Binlerce öğrenci birlikte iftar yaptı
İftara, çoğunluğu Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı.
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