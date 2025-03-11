Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği

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Sık sık akademisyenlerin dikilerek gerçekleştirdiği protesto ve taşkınlıklarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar geleneği sürüyor..

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'da, Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı yapıldı.

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleşti.

İFTARDAN SONRA NAMAZ KILINDI

Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Sonrasında ise cemaatle namaz kılındı.

"TÜM MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

BİSAK, sosyal medyada hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaat ile namaz görüntülerini "10. Geleneksel Ramazan İftarımızı bu akşam gerçekleştirdik. Teveccüh gösterip iftarımıza iştirak eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Nice iftarlara inşaallah!" notuyla paylaştı..