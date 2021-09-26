Boğaziçi Üniversitesi'nde kelepçe mesajlı protesto

Boğaziçili kız öğrencinin açtığı “Boğaziçili kelepçeyi yatakta sever” yazılı döviz, sosyal medyada gündem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı, yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Ancak yine de protestolar bitmedi.

“BOĞAZİÇİLİ KELEPÇEYİ YATAKTA SEVER”

Hem akademisyen hem de öğrencilerin karşıt eylemleri devam ederken, üniversite yerleşkesinde bir kız öğrencinin taşıdığı döviz dikkat çekti.

“Boğaziçili kelepçeyi yatakta sever” yazılı dövizi taşıyan öğrenci, sosyal medyada gündem oldu.

ALTERNATİF MEZUNİYET TÖRENİ

Boğaziçili öğrenciler, geçtiğimiz günlerde akademisyenlerle birlikte kendileri arasında düzenlediği mezuniyet töreninde yeni rektör Naci İnci'yi protesto etmişti.

Yürüyüşle başlayan tören, yine mezunlar ile akademisyenlerin rektörlük binasına sırtlarını döndükleri bir eylemle sona ermişti.