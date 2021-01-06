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    Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto

    Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto

    Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:53
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    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Metin Bulu'nun atanmasının ardından olayı provoke etmek isteyenler ortaya çıktı.

    Gözaltına alınanların çoğunun öğrenci olmadığı ve MLKP üyesi oldukları belirlendi.

    HDP ve CHP'lilerin desteğini arkasına alan eylemcilere, LGBT üyeleri de katıldı.

    KAFA SALLADILAR

    LGBT üyeleri, hard rock müzik türünü beğendiğini ve Metallica dinlediğini söyleyen rektör Metin Bulu’yu, Metallica’nın ‘Master of Puppets’ şarkısıyla kafa sallayarak protesto etti.

    Boğaziçi Üniversitesi nde LGBT bayraklı protesto #1

    Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto VİDEO

    Boğaziçi Üniversitesi nde LGBT bayraklı protesto #2

    LGBT

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