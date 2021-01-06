Haberler

Gündem Haberleri

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti.