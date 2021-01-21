Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protesto gösterileri, LGBT destek yürüyüşüne dönüştü.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Son olarak üniversitenin rektörlük binası önünde toplanan bir grup LGBT eylemi yaptı.

BOĞAZİÇİ'NDE MELİH BULU'YU PROTESTO EYLEMİ LGBT YÜRÜYÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ

LGBT eylemciler, “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!” diyerek yürüyüşe başladı.

Rektör protestolarının amacından saptığını gözler önüne seren grup, "Homofobik rektör istemiyoruz", "Transfobik rektör istemiyoruz" sloganları atarak eylemini sonlandırdı.

Boğaziçi'nde eylem: Homofobik rektör istemiyoruz- İZLE