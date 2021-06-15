Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT yürüyüşü

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protesto gösterilerinde LGBT destek yürüyüşü düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protesto gösterileri farklı yönlere çekilmeye devam ediyor.

Son olarak okul içinde LGBT yürüyüşü düzenlendi.

LGBT eylemciler, "Biz döndük, bu devran da dönecek" yazılı pankartla okul içinde yürüdü.

LGBT BAYRAKLARI VE FLAMALAR ELLERDEN DÜŞMEDİ

LGBT bayraklarının ve flamaların ellerden düşmediği yürüyüş Güney Kampüs'e doğru devam etti.

Rektörlük önünde başlatılan yürüyüş, Güney Kampüs'te yapılan basın açıklamasının ardından sonlandırıldı.