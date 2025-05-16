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Haber Merkezi

İlahiyatçı Nurettin Yıldız, İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferansa katılmak için ziyaret ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde çirkin bir saldırıya uğradı.

Saldırıyı düzenleyen öğrenciler salondan çıkarılırken, üniversite bahçesinde Yıldız'a yönelik düzenlenen protestolar taşkınlığa neden oldu.

6 TUTUKLAMA

Protestolar sonucu polis ekipleri, taşkınlık çıkaran gruba müdahale etmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradı.

Bunun üzerine olaylar sonrası 97 kişi gözaltına alındı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Son dakika gelişmesinde; tutuklanan 6 kişi, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.