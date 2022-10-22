- Haberler
- Gündem Haberleri
- Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
- Haber Merkezi
- 22.10.2022 - 13:41
- Güncelleme : 22.10.2022 - 13:56
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın çıktı.
Yangın saat 12.45 sıralarında Güney kampüsteki ahşap bir binanın çatısında başladı.
Ahşap bina yanıyor
Kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı VİDEO