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    Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 13:56
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    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın çıktı.

    Yangın saat 12.45 sıralarında Güney kampüsteki ahşap bir binanın çatısında başladı.

    Ahşap bina yanıyor

    Kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

    Ayrıntılar gelecek...

    Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın çıktı VİDEO

    Boğaziçi Üniversitesi nde yangın çıktı #1

    Boğaziçi Üniversitesi nde yangın çıktı #2

    Boğaziçi Üniversitesi nde yangın çıktı #3


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