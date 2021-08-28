Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemciler HDP'yi savunmaya kalktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemler, HDP'nin savunuculuğuna dönüştü. Protestocular, "HDP'yi kapattırmayacağız" diyerek basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen protestolar sürüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun yerine yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye yönelik de protesto başlatılmıştı.

ŞİMDİ DE HDP'Yİ SAVUNMAYA KALKTILAR

Eylemci öğrenciler şimdi de HDP'nin savunuculuğunu yapmaya kalktı.

HDP'ye destek için açıklama yapan eylemciler duyurularını, "Gençlik HDP'yi kapattırmayacak." notuyla paylaştı.

"HDP'Yİ KAPATTIRMAYACAĞIZ"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemcilerin Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

"İrademize atanan kayyumları tanımadığımız gibi HDP'yi siyaset sahnesinden silmeye çalışan gerici-şovenist ittifakları da tanımıyoruz. HDP'yi kapattırmayacağız şiarını yükseltmeye çağırıyoruz."

Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık

