Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 500'ncü güne girildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde hafta içi her gün sırtlarını rektörlüğe dönen akademisyenler, protestolarının 500’ncü gününde de eylemlerini sürdürdü.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler eyleme başlamıştı.

Melih Bulu'ya karşı tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması akademisyenleri durdurmadı.

Üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

500'ncü güne girildi

1 yıldan fazladır süren eylemlerde, 500'ncü güne girildi.

Başlatılan eylemlerde 500'ncü güne girilirken, akademisyenler bugün bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını döndü.

"Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz", "Özgür, özerk ve demokratik üniversite istiyoruz" pankartları açan akademisyenlerin eylemlerine ne kadar devam edeceği ise belirsiz.

Maaşları 10 bin liranın üzerinde

Öte yandan son olarak 2022 yılı memur ve emekli zammı ile akademisyenlerin maaşları 10 bin liranın üzerine çıktı.

Başarı çıtası düştü

Son üç yıldır üst üste 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında ilk 200'de olan Boğaziçi Üniversitesi, 2021 yılında ancak 287'nci olabildi.

Aylardır eylemde olan akademisyenler, tavırlarından vazgeçmeyerek üniversitenin başarı çıtasını aşağıya çekti.