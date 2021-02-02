Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren isimler

Siyasi partilerin ardından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere bazı ünlü isimler de destek vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun getirilmesinin ardından üniversitede eylemler başladı.

Eylemlerin başladığı ilk günlerde CHP'li ve HDP'li isimler alana giderek eylemlerin daha da büyümesini sağladı.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmalarda, eylemlere katılan birçok ismin terör örgütleriyle bağlantıları çıktı.

Kamuoyunda tepkilere neden olan son olay ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT üyelerinin Kabe'ye yönelik provokasyonu oldu.

LGBT KULÜBÜ KAPATILDI

Kabe'nin üzerine çizimler yapıp fotoğrafı yere serilmesinin ardından Rektör Melih Bulu, LGBTİ Çalışanları Aday Kulübü'nün kapatılmasına karar verdi.

Bu kararı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da duyurdu.

Altun, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Rektörlük Ablukası' suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir." dedi ve kararın belgesini paylaştı.

YALAN VİDEO ÜZERİNE SOSYAL MEDYA KAMPANYASI

Akşam saatlerinde eylemler yeni bir boyut kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi içerisindeki eylemciler, rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı.

İşgal girişimine karşı polis harekete geçti.

Çok sayıda eylemci, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bazı eylemcilerin gözaltına alındığı sırada çekilen bir video, yalan bir altyazı eklenerek sosyal medyaya servis edildi.

Videodaki polisin "Aşağıdan" demesine rağmen video "Aşağı bak" şeklinde servis edildi.

Muhalefet, bu yalan video üzerine sosyal meydada "#AslaAşağıBakmayacağız' etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

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BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNE DESTEK VEREN İSİMLER

Aynı yalan üzerinden ilerleyen siyasetçilerin yanına bazı ünlü isimler de eklendi.