Euro
9.0796
0.05%
Dolar
7.4034
-0.36%
Altın
460.61
1.68%
Borsa
1.495
1.27%
Bitcoin
234.761
-3.70%
EXEN Coin
11.08
3.64%
14ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 14 C
    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere İngiliz desteği

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere İngiliz desteği

    BBC ve The Economist muhabirleri, Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde çıkan eylemlerle ilgili üst üste paylaşımlar yapmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 18:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanmasının ardından organize olarak bir araya gelen öğrenci grupları eyleme başladı.

    Güvenlik önlemleri alan polislere karşı saldırıdan geri kalmayan öğrencilere ilk destek, CHP ve HDP'den geldi.

    Eylemlerdeki gerginlik seviyesinin yükselmesi üzerine İngiliz gazeteciler de sosyal medyadan aynı anda paylaşımlar yapmaya başladı.

    GEZİ'NİN ŞAKŞAKÇISI BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNİ KÖPÜRTÜYOR

    Gezi Parkı olaylarının çıktığı dönemde Taksim Meydanı'ndan, CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında farklı noktalardan canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, bu isimlerden biri oldu.

    Mark Lowen'in ardından yine İngiltere merkezli The Economist'in muhabirlerinden Piotr Zalewski de Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlerden görüntüler paylaştı.

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki eylemlere İngiliz desteği #1

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki eylemlere İngiliz desteği #2

    MARK LOWEN GEZİ'DE

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki eylemlere İngiliz desteği #3

    MARK LOWEN ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki eylemlere İngiliz desteği #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir