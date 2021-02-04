Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılar: 51 kişiye adli kontrol şartı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde ve çevresinde 1 Şubat'ta gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30'u "tutuklama", 12'si "konutu terk etmeme" ve 9'u da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

51 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.