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    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı

    Boğaziçi'ndeki eylemler nedeniyle gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, 22 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 17:58
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    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı

    Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasının ardından başlayan olaylarda gözaltına alınanların 24’ü adliyeye sevk edilmişti.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

    22 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı #1

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı #2

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