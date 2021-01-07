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- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı
Boğaziçi'ndeki eylemler nedeniyle gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, 22 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 17:38
- Güncelleme : 07.01.2021 - 17:58
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasının ardından başlayan olaylarda gözaltına alınanların 24’ü adliyeye sevk edilmişti.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
22 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.