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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi'ndeki eylemler nedeniyle gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, 22 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.