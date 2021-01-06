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    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili operasyon

    Üniversiteye rektör ataması sonrası yapılan protestolara katılan ve haklarında gözaltı kararı 14 şüpheli daha yakalandı.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:44
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    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili operasyon

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

    6 ADRESE BASKIN

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin de desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    14 GÖZALTI

    Operasyon kapsamında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle dünden bugüne gözaltına alınan kişi sayısı 36'ya yükselmiş oldu.

    Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili operasyon

    gh

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylarla ilgili operasyon #1

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylarla ilgili operasyon #2

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylarla ilgili operasyon #3

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylarla ilgili operasyon #4

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylarla ilgili operasyon #5

    Boğaziçi Üniversitesi ndeki olaylarla ilgili operasyon #6

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