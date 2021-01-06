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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili operasyon

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili operasyon

Üniversiteye rektör ataması sonrası yapılan protestolara katılan ve haklarında gözaltı kararı 14 şüpheli daha yakalandı.