Boğaziçi Üniversitesi'nden amirallerin bildirisine tepki

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden, amirallerin bildirisine yönelik, "Her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulandı.

"DAİMA DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA"

Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemlerinin son derece açık olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir.

Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.