Boğaziçi Üniversitesine Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak

Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevlendirilmesine yönelik protesto başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu görevden almasının ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci getirildi.

Ancak öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemi devam ediyor ve bugün eylemin 361. günü...

VERİ BİLİMİ VE YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ KURULACAK

Tüm bu protestolar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı üzerine üniversiteyle ilgili güzel bir gelişme yaşandı.



Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, Boğaziçi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30‘uncu maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.