Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Üniversitedeki olaylı protestolar sırasında güney kampüs ana girişindeki demir sürgülü kapıya takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından birçok kişi, üniversite önüne gelerek eylem düzenledi.

Polis ekipleri ise protestoları bastırmak için üniversitenin güney kampüs ana girişindeki demir sürgülü kapıya kelepçe taktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kelepçenin üniversitenin özel güvenlik görevlilerine ait olduğu ortaya çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yapılan incelemede, kelepçenin kapıya Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı belirlendi.

KELEPÇEYİ TAKAN POLİS: İNİSİYATİF KULLANDIM

Polis memurunun, üst amirlerinden talimat almadan kelepçeyi kapı demirlerine taktığı tespit edildi. Olayla ilgili bilgisine başvurulan polis memurunun, inisiyatif kullanarak kelepçeyi demir kapıya açılmaması amacıyla taktığını söylediği belirtildi.

Olayla ilgili kapsamlı inceleme sürüyor.