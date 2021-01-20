Boğaziçi'den HDP ve LGBT için protesto çağrısı

Boğaziçi'den HDP ve LGBT için protesto çağrısı

Gezi Parkı eylemlerinin kopyası olmaya başlayan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar rektör atanmasının dışına çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Protestolarda, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başlarken, eylem çağrıları da rektör protestolarından başka konulara saptı.



Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin dayanışma gruplarından yeni protestolar için çağrı geldi. Ancak protesto çağrıları rektör atanmasının dışında yapıldı.

HDP-LGBT PROTESTOSU

Dayanışma grupları yarın gerçekelştirecekleri protestoda HDP'ye atanan kayyumları ve LGBT üyelerinin sesini duyurma çağrısı yaparak şu ifadelere yer verdi;

“Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyuma karşı yapılan protestolarla başlayan eylemlerde sesimize ses oldunuz. Kayyumlarla iradesi çiğnenen üniversite bileşenleri, bu dayanışma sayesinde direnişine devam ediyor ve kayyımlar gidene kadar da devam edecek. Hakları gasp edilen yalnızca Boğaziçi öğrencileri değildir.



İradesi çiğnenen gençleri, belediyelerine kayyum atanan Kürt halkını, yoksullukla ezilen emekçileri, ötekileştirilen ve inkar edilen kadınları, LGBTİ+’ları ve daha nicesini seslerini duyurabilmeleri için kayyumcı zihniyete karşı yapılacak basın açıklamasına ve sonrasında konuşmaya davet ediyoruz.



Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”