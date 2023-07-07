Boğaziçili akademisyenlerin eylemi sürmeye devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük ataması nedeniyle başlayan akademisyenlerin eylemi sürüyor. 131. haftada dikilmeye devam eden akademisyenler bir yandan da zamlı maaşlarını almayı sürdürecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi farklı grupların provokasyonuna sahne oldu.

Olayların ardından Bulu, görevden alınarak Mehmet Naci İnci rektörlük makamına getirildi.

Yapılan görev değişimi eylemleri durdurmadı.

Mehmet Naci İnci göreve getirilse de eylemler devam ediyor.

Rektörlüğe sırtlarını dönmeye devam ediyorlar

Hal böyle olunca Boğaziçi akademisyenler, üretmek yerine dikilmeyi seçiyor.

Öyle ki akademisyenler her gün rektörlüğe sırtlarını dönerek fotoğraf veriyor.

Her gün protestoya katılan akademisyenler bahçeden fotoğraf paylaşırken bugün de fotoğraf geldi.

131 hafta geçti

Akademisyenler 131 haftadır dikilirken bir yandan da hükümet, memur maaşlarına zam hazırlığı yapıyor.

2023'ün ikinci 6 ayı için yüzde 17,55 zamma karar verilirken buna ek olarak 8 bin liralık seyyanen zam uygulanacak.

Maaşları 48 bin liraya çıkacak

Boğaziçi akademisyenleri de dikilerek geçirdikleri dönemde maaşlarına zam almaya devam edecek.

Yeni zam oranına göre ise Boğaziçi akademisyenlerin maaşı 34 bin liradan 48 bin liraya çıkacak.