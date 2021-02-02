Euro
8.6528
-0.2%
Dolar
7.1966
0.14%
Altın
424.88
-1.18%
Borsa
1.511
1.27%
Bitcoin
253.092
3.95%
EXEN Coin
17.24
0.23%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Boğaziçili Müslüman öğrencilerden, LGBT grubuna destek

    Boğaziçili Müslüman öğrencilerden, LGBT grubuna destek

    Boğaziçi Üniversitesinde dini değerleri aşağılayan LGBT grubuna, Boğaziçili Müslüman öğrencilerden destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 23:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerilim devam ederken, geçtiğimiz günlerde protestolara katılan LGBT grupları, dini değerleri aşağılayan gösteriler düzenledi.

    LGBT GRUBA MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

    Dün ve bugün de terör gruplarıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesine işgal girişiminde bulunan ve polise saldıran LGBT gruplarına Boğaziçili Müslüman öğrencilerden destek geldi.

    Dini değerleri aşağılayan eserleri "Kutsal değerlerimi sanat eserinde kullanılan imgelerle zedelendiğini düşünmüyorum" diye yorumlayan öğrenciler, LGBT gruplarının tutuklu olmasına karşı çıktılar.

    Boğaziçili Müslüman öğrencilerden, LGBT grubuna destek #1

    Boğaziçili Müslüman öğrencilerden, LGBT grubuna destek #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir