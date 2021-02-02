Boğaziçili Müslüman öğrencilerden, LGBT grubuna destek

Boğaziçi Üniversitesinde dini değerleri aşağılayan LGBT grubuna, Boğaziçili Müslüman öğrencilerden destek geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerilim devam ederken, geçtiğimiz günlerde protestolara katılan LGBT grupları, dini değerleri aşağılayan gösteriler düzenledi.

LGBT GRUBA MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Dün ve bugün de terör gruplarıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesine işgal girişiminde bulunan ve polise saldıran LGBT gruplarına Boğaziçili Müslüman öğrencilerden destek geldi.

Dini değerleri aşağılayan eserleri "Kutsal değerlerimi sanat eserinde kullanılan imgelerle zedelendiğini düşünmüyorum" diye yorumlayan öğrenciler, LGBT gruplarının tutuklu olmasına karşı çıktılar.