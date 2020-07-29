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    Boğaziçili öğrenciler, ‘-de/-da' sorunu için site kurdu

    Boğaziçili öğrenciler, ‘-de/-da' sorunu için site kurdu

    Boğaziçi Üniversitesi’nden bilgisayar mühendisliği öğrencileri, geliştirdikleri “-de/-da Takıntısı” adlı internet sitesi ile yazım yanlışının kontrolünü sağlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 21:12
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 21:12
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    Boğaziçili öğrenciler, ‘-de/-da' sorunu için site kurdu

    Günümüzde, dilimizi kullanırken, toplumca yaşadığımız en büyük sorunlardan biri özensiz ve düzensiz Türkçe kullanımı...

    -DE VE -DA AYIRAMAMA SORUNUNU ORTADAN KALDIRICAK BİR SİTE OLUŞTURULDU

    Bu düzensiz kullanımda yapılan yanlışlardan belki de en bilineni ise "-de ve da" eklerinin yanlış ayrılması ya da ayrılamaması.

    'Dahi' anlamındaki bu eklerin ayrımını kolaylaştırmak için Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri, çareyi bu sorunu düzeltecek bir site yapmakta buldu.

    BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİLER, TÜRKÇENİN YARASINA MERHEM OLDU

    Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Hasan Öztürk, Alperen Değirmenci ve Onur Güngör, Bilgisayar Mühendisliği öğretim görevlisi Suzan Üsküdarlı koordinasyonunda, –de ve –da eklerinin yanlış yazılıp yazılmadığını kontrol etmeyi sağlayan "-de/-da Takıntısı" adlı bir internet sitesi oluşturdu.

    Oluşturulan "-de/-da" Takıntısı" adlı site ile, bundan sonra yapılacak yazım yanlışlarının önüne geçilmesi planlanıyor.

    Öyle ki, -De/da Takıntısı” olarak isimlendirilen bu internet sitesi, yazdığınız bir cümlede -de eki ile ilgili hata yapıp yapmadığınızı kontrol edip uyarıyor.

    "-de/-da Takıntısı" isimli internet sitesine ulaşmak için tıklayınız...

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