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    Boğaziçili öğrencinin 'Dikkat, Allah konuşuyor' sözlerine tepki

    Boğaziçili öğrencinin 'Dikkat, Allah konuşuyor' sözlerine tepki

    Boğaziçi eylemleri sırasında ön saflarda yer alan Enes Gözüküçük adlı öğrencinin bir eğlence sırasında dini değerleri aşağılayarak "Dikkat dikkat, Allah konuşuyor" ifadelerini kullanması tepki çekti.
    • 23.05.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 18:12
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından çok sayıda grup, sokak olayları çıkardı.

    Olaylarda ön saflarda yer alan öğrencilerden biri de polise zorluk çıkardığı için adını duyuran Enes Gözüküçük oldu.

    Daha önce yaptığı eylemlerle gündeme gelen öğrenci, bu kez İslam'a hakaret ederek dini değerleri aşağıladı.

    "Dikkat Allah konuşuyor"

    Bir eğlence sırasında alkol alıp, şarkı söylerken müziğine ara veren Gözüküçük'ün, "Dikkat dikkat, Allah konuşuyor." diye konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Boğaziçili öğrencinin 'Dikkat, Allah konuşuyor' sözlerine tepki VİDEO

    Çevredekiler ses çıkarmadı

    Dini değerlerin aşağılandığı sırada çekilen görüntülerde, çevredekilerin ise bu durumdan keyif alması dikkat çekti.

    "Hayırdır Allah'ın mı doğum günü"

    Enes Gözüküçük'ün bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından bir arkadaşı da "Hayırdır Allah'ın mı doğum günü" ifadelerini kullanarak yorumda bulundu.

    Öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı

    "Allah konuşuyor." diyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Enes Gözüküçük hakkında, TCK 216 kapsamında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Boğaziçili öğrencinin Dikkat, Allah konuşuyor sözlerine tepki #1


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