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    Boğaziçililerin eylemi partiye dönüştü

    Boğaziçililerin eylemi partiye dönüştü

    Rektör atamasını protesto etme amacıyla üniversite bahçesinde toplanarak dans eden yüzlerce öğrenci, koronavirüs salgınını yok saydı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 17:50
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu için başlatılan protestolarda, dikkat çeken görüntüler oluşmaya başladı.

    Üniversite içerisindeki hareketlilik devam ederken, bir araya gelen bazı öğrenciler  eylemi adeta eğlenceye dönüştürdü.

    KORONA UNUTULDU

    Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen yüzlerce öğrenci, LGBT bayrakları ve müzik eşliğinde saatlerce dans etti.

    Ortaya çıkan görüntülerde ise sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

    Boğaziçililerin eylemi partiye dönüştü

    Boğaziçililerin eylemi partiye dönüştü #1

    Boğaziçililerin eylemi partiye dönüştü #2

    Boğaziçililerin eylemi partiye dönüştü #3

    Boğaziçililerin eylemi partiye dönüştü #4

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