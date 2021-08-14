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    Boğaziçi'nde akademisyenler 223 gündür eylemde

    Boğaziçi'nde akademisyenler 223 gündür eylemde

    Melih Bulu'nun görevden alınması sonrası da protestolarına devam eden akademisyenler gün boyu sadece dikiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 15:57
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    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen karşıt eylemler devam ediyor.

    Devletten maaş alıp dikilmekten başka hiçbir faaliyette bulunmayan akademisyenler eylemlerinin 223'üncü gününe girdi.

    Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, her iş günü olduğu gibi dün de "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek rektörlük binasına sırt döndü.

    EN DÜŞÜK MAAŞLARI 8 BİN LİRA

    Türkiye'de yaşanan onca afete karşı, bilim adına tek bir şey üretmeyen akademisyenlerin en düşük maaşı 8 bin lira...

    Boğaziçi nde akademisyenler 223 gündür eylemde #1

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