Boğaziçi'nde akademisyenler, 3 aydır ayakta protestoda

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto amacıyla, 3 aydan fazladır ayakta durma eylemindeki akademisyenler için "Ne faydaları var" yorumları yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı Mehlih Bulu'ya yönelik önce öğrencilerin başlattığı, sonrasında terör örgütlerince istismar edilen eylemlere akademisyenler de destek verdi.

Akademisyenler, 96 gündür eğitime ara vererek Melih Bulu'yu protestoya devam ediyor.

AKADEMİSYENLERİN GÜNLÜK RİTÜELİ

Her gün üniversitenin güney kampüsüne gelip, cübbelerini giyip toplanan akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek bunu adeta bir ritüel haline getirdi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Melih Bulu'nun, istifa etmeyeceğini, üniversiteyi daha iyi yerlere getireceğini belirtmesi sonrası akademisyenler de "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek eylemlerini sürdürmede kararlı.

Boğaziçi'nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde ARŞİV VİDEO

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3 AYI GEÇTİ, KİME NE FAYDASI OLDU

Akademisyenlerin giderek anlamını yitiren eyleminin üniversitede eğitimin de aksadığı şu günlerde kime ne fayda sağladığı da tartışma konusu oldu.

Protestoları başlarda savunanlar bile, bu ısrarın anlamsız olduğunu dile getirmeye başladı.