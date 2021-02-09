Boğaziçi'nde akademisyenler 37 gündür eylemde

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin, Melih Bulu'ya sırt çevirme eylemi bugün de yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına karşı çıkan öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestolar, 37 gündür devam ediyor.

Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.

İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORLAR

Alkışlar eşliğinde hareketsiz duran akademisyenler, Melih Bulu istifa edene kadar eylem yapmaya devam edecek.

Melih Bulu ise, üniversiteyi daha iyi yerlere getireceğini belirterek istifa etmeyeceğini söyledi.