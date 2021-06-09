Boğaziçi'nde akademisyenler dikilmeye devam ediyor

Eğitime kendi kafalarına göre ara verip Melih Bulu'yu protesto eden akademisyenler, eylemlerinin 106. gününde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ediyor.

Akademisyenlerin başlattığı protestoların ise 106. gününe girildi.

Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, hiçbir derse de girmeyerek üniversitenin güney kampüsünde sırtlarını dönüp protestolarını sürdürüyor.

GÜN BOYU SADECE DİKİLİYORLAR

Gün boyu hareketsiz şekilde duran akademisyenler, Melih Bulu istifa edene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtip "Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz" ifadelerini yineledi.