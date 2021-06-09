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    Boğaziçi'nde akademisyenler dikilmeye devam ediyor

    Boğaziçi'nde akademisyenler dikilmeye devam ediyor

    Eğitime kendi kafalarına göre ara verip Melih Bulu'yu protesto eden akademisyenler, eylemlerinin 106. gününde.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 17:48
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ediyor.

    Akademisyenlerin başlattığı protestoların ise 106. gününe girildi.

    Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, hiçbir derse de girmeyerek üniversitenin güney kampüsünde sırtlarını dönüp protestolarını sürdürüyor.

    GÜN BOYU SADECE DİKİLİYORLAR

    Gün boyu hareketsiz şekilde duran akademisyenler, Melih Bulu istifa edene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtip "Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz" ifadelerini yineledi.

    Boğaziçi nde akademisyenler dikilmeye devam ediyor #1

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