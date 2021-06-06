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    Boğaziçi'nde akademisyenler eylemlerinin 104. gününde

    Boğaziçi'nde akademisyenler eylemlerinin 104. gününde

    Akademisyenler, 104 gündür eğitime ara vererek Melih Bulu'ya yönelik başlattığı protestoları sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 09:02
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    Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler devam ediyor.

    Öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestoların, 104. gününe girildi.

    Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.

    "VAZGEÇMEYECEĞİZ"

    Bulu, istifa etmeyeceğini açıklamış, üniversiteyi daha iyi yerlere getireceğini belirtmesi sonrası akademisyenler yine "Nöbetimizin 100. gününü geride bıraktığımız bu hafta da kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!” ifadelerini kullandı.

    Boğaziçi nde akademisyenler eylemlerinin 104. gününde #1

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