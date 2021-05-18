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    Boğaziçi'nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde

    Boğaziçi'nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde

    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik eylemler 91. gününde devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 18:19
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    Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına karşı çıkan öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestolar, 91. gününe girdi.

    Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.

    İSTİFA BEKLEYİŞİ 91. GÜNÜNE GİRDİ

    Alkışlar eşliğinde hareketsiz şekilde duran akademisyenler, Melih Bulu istifa edene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

    Öte yandan Rektör Bulu ise istifa etmeyeceğini açıklamış, üniversiteyi daha iyi yerlere getireceğini belirtmişti.

    Boğaziçi'nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde VİDEO

    Boğaziçi nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde #1

    Boğaziçi nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde #2

    Boğaziçi nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde #3

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