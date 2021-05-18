Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik eylemler 91. gününde devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına karşı çıkan öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestolar, 91. gününe girdi.

Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.

İSTİFA BEKLEYİŞİ 91. GÜNÜNE GİRDİ

Alkışlar eşliğinde hareketsiz şekilde duran akademisyenler, Melih Bulu istifa edene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Rektör Bulu ise istifa etmeyeceğini açıklamış, üniversiteyi daha iyi yerlere getireceğini belirtmişti.

Boğaziçi'nde akademisyenler eylemlerinin 91. gününde VİDEO