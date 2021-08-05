Boğaziçi'nde akademisyenlerin dikilme eyleminde 31'inci hafta

Akademisyenler, Melih Bulu'nun görevden alınması sonrası da protestolarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen karşıt eylemler devam ediyor.

Akademisyenlerin başlattığı protestoların ise 214. gününe girildi.

BU SEFER VEKALETEN GÖREVDE OLAN REKTÖR

Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, bu sefer de Melih Bulu’nun görevden alınmasıyla rektör yardımcısı Naci İnci'nin vekaleten rektör olarak atanmasını, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto etti.

"VAZGEÇMİYORUZ"

Gün boyu hareketsiz şekilde duran akademisyenler, Naci İnci istifa edene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtip "Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz" ifadelerini yineledi.