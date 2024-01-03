Boğaziçi'nde dikilen akademisyenlerin maaşı 71 bin TL oldu Ocak ayında memurların alacakları yüzde 49,25 oranında zamla birlikte 3 yılı aşkın süredir rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylem yapan Boğaziçi akademisyenlerinin maaşları 71 bin 825 liraya yükseldi.

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TÜİK yılın son verilerini açıkladı.

Aralık ayı enflasyon oranı 2,93 olurken bu oran yıllık 64,77'de kaldı.

Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon oranlarına bakılarak hesaplanan memur maaşları da belli oldu.

Bu kapsamda tüm veriler göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 32 bin TL'yi geçiyor.

Memur zam oranı belli oldu

Bu hesaplamalar akıllara, 3 yılı aşkın bir süredir eylemde olan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini getirdi.

2021'deki rektör atamasından sonra başlayan protestolarda bilimsel araştırma yapması gereken Boğaziçi akademisyenleri, bugün başlattıkları eylemin 1094'üncü gününde.

Her gün cübbelerini giyen akademisyenler, Rektörlüğe sırtlarını dönerek protestolarını sürdürüyor.

Bilimsel araştırma yapmak yerine 3 yıldır protesto ile zaman geçiren profesörlerin zamlı maaşları dudak uçuklatıyor.

Eylemci profesörlerin maaşı 71 bin TL oldu

Resmi rakamlara göre bir profesör maaşı 48 bin 124 lira iken bir öğretim görevlisinin maaşı 31 bin 562 lira.

Bu rakamlar yeni yılda 49,25 zamla daha da yükselecek.

Yeni yılda profesör maaşları 71 bin 825 liraya, araştırma görevlisi maaşları ise 47 bin 106 liraya yükselecek.