Boğaziçi'nde dikilen akademisyenlerin maaşı 96 bin TL'ye çıktı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de başlayan akademisyenlerin protestoları sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestoların ise 989. gününe girildi.

Bu süreçte akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, hiçbir derse de girmeyerek üniversite bahçesinde protestolarına devam ediyor.

MAAŞLARA ZAM GELDİ

Bugün ise aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşına yapılan zam oranı da belli oldu.

Memurlara yapılan bu zamla akademisyenlerin maaşları artarken Boğaziçi'ndeki akademisyenler de bu zamdan yararlandı.

AKADEMİSYENLERİN MAAŞI 63 BİN 877

Enflasyon oranlarına göre araştırma görevlileri 57 bin 243 bin lira maaş alırken bu rakam yüzde 11,54'lük artışla 63 bin 877 liraya yükseldi.

Profesörlerin maaşları ise 86 bin 378 TL idi.

Zamla birlikte bu rakam 96 bin 374 TL'ye çıkmış oldu.

PROFESÖRLERİN MAAŞI 96 BİN 374 TL'YE ÇIKTI

İşte o rakamlar...

Araştırma Görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57 bin 243 - 2025 (Ocak-Haziran) - 63 bin 877 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 86 bin 378 - 2025 (Ocak-Haziran) - 96 bin 374 TL