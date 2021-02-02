Boğaziçi’nde eyleme katılan 101 şüphelinin öğrenci olmadığı ortaya çıktı

Dün Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 108 şüpheliden 101’inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden Boğaziçi protestolarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Valilik, eylemlerde gözaltına alınan 108 şüpheliden 101’inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

101 ŞÜPHELİ, BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ DEĞİL

“Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir.”

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