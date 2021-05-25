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    Boğaziçi'nde eylemler devam ediyor

    Boğaziçi'nde eylemler devam ediyor

    Akademisyenler, 95 gündür eğitime ara vererek Melih Bulu'ya yönelik başlattığı protestoları sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 13:15
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    Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler devam ediyor.

    Öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestoların, 95. gününe girildi.

    Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.

    "KABUL ETMİYORUZ"

    Bulu, istifa etmeyeceğini açıklamış, üniversiteyi daha iyi yerlere getireceğini belirtmesi sonrası akademisyenler yine “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” demişti.

    Boğaziçi nde eylemler devam ediyor #1

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