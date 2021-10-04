Boğaziçi'nde öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üstüne çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken öğrencilerin tacizlerine maruz kaldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden karşıt eylemler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.

REKTÖRÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Protestoların bugün 274. gününe girilirken üniversitede öğrenciler şiddet olaylarını artırdı.

Rektör Naci İnci rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bazı öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.

ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTILAR

Aracın üzerine daha sonra yarı çıplak bir öğrenci çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu. Özel güvenlik ekiplerinin olayı engellemeye çalışmasıyla da arbede yaşandı.

Boğaziçi'nde öğrenciler Naci İnci'nin aracının üstüne çıktı VİDEO