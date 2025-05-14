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Boğaziçi'nde yapılan gösterilerde 4 kişiye tutuklama

Boğaziçi'nde yapılan gösterilerde 4 kişiye tutuklama Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup, polis ekiplerine saldırdı. Gözaltına alınan 97 kişiden 4'ü ise tutuklandı.