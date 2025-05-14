Boğaziçi Üniversitesi'nde dün bazı eylemler meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Nurettin Yıldız katıldı.
POLİSE SALDIRDILAR
Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.
Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi kuzey kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi.
Polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Uyarıları dikkate almayan grup, polis ekiplerine saldırdı.
97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırıda 13 emniyet mensubu, hafif şekilde yaralandı.
Olaylar sırasında 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
YENİ GELİŞME: 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Gelen son dakika gelişmesine göre ise 4 kişi tutuklandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nurettin Yıldız protestosu sonrası mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı, 7 kişinin işlemleri sürüyor.
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