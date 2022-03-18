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    Boğaziçi'ndeki akademisyenler, eylemlerine devam ediyor

    Eylemlerine 438'inci gününde de devam eden Boğaziçili akademisyenler, kar yağışının altında cübbe giydi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 15:15
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    Boğaziçi'ndeki akademisyenler, eylemlerine devam ediyor

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler eyleme başlamıştı.

    Melih Bulu'ya karşı tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması da akademisyenleri durdurmadı.

    Üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

    438 GÜNDÜR EYLEM YAPIYORLAR

    1 yılda fazla süredir yapılan eylemler, 438'nci gününe girdi.

    Bir araya gelen onlarca akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinde hafta içi her gün ayakta beklemeye devam ediyor.

    Boğaziçi'ndeki akademisyenler, eylemlerine devam ediyor VİDEO

    Boğaziçi ndeki akademisyenler, eylemlerine devam ediyor #1

    KAR ALTINDA EYLEM YAPTILAR

    Bugüne yönelik yapılan Meteoroloji uyarılarının ardından başlayan kar yağışına rağmen akademisyenlerin okul bahçesindeki cübbeli eylemi sürdü. Akademisyenler, kar ve yoğun rüzgar altında eylem yaptı.

    Boğaziçi ndeki akademisyenler, eylemlerine devam ediyor #2

    BAŞARI SIRALAMASI DÜŞTÜ

    Akademisyenlerin her gün yaptığı eylemlerin beraberinde, üniversitenin başarı sıralaması da oldukça düştü.

    Daha önce ABD yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi 'US News and World Report' tarafından yayınlanan verilerde, başarı sıralamasının 197'den 287'lere kadar gerilediği yer aldı.


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