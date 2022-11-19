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    Boğaziçi'ndeki akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor

    Boğaziçi'ndeki akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor

    Eğitime kendi kafalarına göre ara verip Melih Bulu'yu protesto eden akademisyenler, eylemlerinin 685'inci gününde..
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 19:14
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    Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler eyleme başlamıştı.

    Melih Bulu'ya karşı tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması da akademisyenleri durdurmadı.

    Üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

    685 gündür dikiliyorlar

    1 yılda fazla süredir yapılan eylemler, 685'inci gününe girdi.

    Olumsuz hava koşullarına bile aldırış etmeyerek bir araya gelen onlarca akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinde hafta içi her gün ayakta beklemeye devam ediyor.

    Boğaziçi ndeki akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor #1

    Eylem başarı sıralamasını da etkiliyor

    Öte yandan akademisyenlerin her gün yaptığı eylemlerin beraberinde, üniversitenin başarı sıralaması da  düşmeye devam ediyor..

    Boğaziçi ndeki akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor #2

    Boğaziçi ndeki akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor #3


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